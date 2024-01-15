تغطية اليوم الثالث.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام اليوم 3 مواجهات، حيث يواجه منتخب السنغال منتخب جامبيا في الرابعة عصرًا "بتوقيت القاهرة"، وفي السابعة مساء يلتقي منتجب الكاميرون منتخب غينيا، فيما تقام مباراة الجزائر وأنجولا في العاشرة مساء، وحرصًا على موافقاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم:

كأس الأمم الإفريقية..أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل انطلاق مبارياتها.. تعرف على اللاعب الأعلى قيمة تسويقية بالمجموعة الثالثة .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هذا ما فعله مع المدرب داخل الفندق".. الشرطة الإيفوارية تلقي القبض على مشجع غاني. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس بعثة المنتخب: اللاعبين لم يقصروا.. ودائما الافتتاح يشهد مفاجآت.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أمم أفريقيا.. مصطفى محمد يدخل قائمة أسرع 5 أهداف افتتاحية لمنتخب مصر.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدحت شلبي يكشف رد صلاح مع اللاعبين بعد التعادل مع موزمبيق.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح يتساوى مع أبو زيد و جريشة في قائمة هدافي مصر بكأس الأمم الإفريقية.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار حاسم واجتماع طارئ.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق؟.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا يُحقق المنتخب المصري حين يتعثر بانطلاقة مشواره بكأس أمم أفريقيا؟.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

والد إمام عاشور: تشكيل المنتخب معجبش الجماهير.. وفين ابني وكهربا؟.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"المدرب بيخاف يخرج صلاح".. الجماهير تعلق على تعادل منتخب مصر ضد موزمبيق.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في كأس الأمم الإفريقية 2023.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ولمطالعة ما فاتكم في اليوم الأول والثاني، يمكن متابعته من خلال هذه الروابط:

تغطية اليوم الأول.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات).. للتفاصيل اضغط هنا

تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات).. للتفاصيل اضغط هنا