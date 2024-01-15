كأس أمم أفريقيا.. انقطاع البث المباشر لمباراة السنغال وجامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - انقطع البث المباشر لمباراة السنغال وجامبيا التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وفي الدقيقة 36 من مباراة السنغال وجامبيا انقطع البث من المصدر رغم الحدث الكبير الذي يتابعه الكثيرين من الدول حول العالم وليس في القارة السمراء فقط.

وتقدم منتخب السنغال أولا بهدف دون رد سجله باب جايي خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء.

تشكيل منتخب السنغال لمباراة جامبيا

تشكيل السنغال أمام جامبيا

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا - كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي - إسماعيل جاكوبس.

الوسط: لامين كمارا - عبده ديالو - بابي جاي.

الهجوم: إسماعيلا سار - حبيب ديالو - ساديو ماني

تشكيل منتخب جامبيا لمباراة السنغال

حارس: بابوكار جاي.

الدفاع: سايدو جانكو - جيمس جوميز - عمر كولي - أبو توريه.

الوسط: إيبو أدامز - ألاسانا ماناه.

أمامهما: موسى بارو - إيبريما داربوي - يانكوبو مينتيه.

الهجوم: علي سويه.

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