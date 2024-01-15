وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للدراجات بلقب البطولة الأفريقية وحصد ٥٠ ميدالية

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للدراجات ومنتخب مصر، بلقب البطولة الأفريقية للدراجات وحصد (٥٠) ميدالية متنوعة.



وجاءت ميداليات المنتخب الوطني للدراجات ( الكبار، الشباب والناشئين) بواقع ٢٣ ذهبية، ١٧ فضية، ١٠ برونزية، في البطولة التي أُقيمت منافساتها في الفترة من ١٠-١٤ يناير الجاري، بمشاركة ١٠ دول، وأكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة، باستاد القاهرة الدولي.



ومن المتوقع حسم تأهيل، ابتسام زايد، شهد سعيد، ويوسف زكى، خلال شهر أبريل المقبل.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وجيه عزام: منتخب الدراجات حقق لقب بطولة أفريقيا عن جدارة واستحقاق

من جانبه أعرب الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات عن سعادة بمستوى منتخب مصر ببطولة أفريقيا لدراجات المضمار والمقامة حاليا على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

وقال عزام منتخب مصر قدم مستوى مميز في البطولة ونجح في حصد اللقب عن جدارة واستحقاق والتربع على عرش القارة الأفريقية.

وتابع بأن منتخب مصر خاض فترة إعداد قوية قبل البطولة وحقق لقب البطولة العربية بالسعودية ليؤكد زعامته عربيا وأفريقيا.

وأتم بأن المنتخب ضمن التأهل للاولمبياد وسيتم الإعلان الرسمي عن مقاعد مصر في أولمبياد باريس 2024 في شهر ابريل المقبل .

محمد إبراهيم: إنجازات الدراجات مستمرة وانتظروا منتخب مصر في باريس

وقال محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخب أن إنجازات الدراجات مستمرة على كافة المستويات خاصة بعد فوز منتخبنا بلقب بطولة أفريقيا ومن قبله الفوز بلقب البطولة العربية بالسعودية قبل الفوز بلقب البطولة العربية بالقاهرة.

ولفت إلى أن منتخب مصر تأهل إلى أولمبياد باريس ورغم صعوبة المنافسةةفي الأولمبياد الا اننا قادرون على الظهور بشكل مشرف لمصر والقارة الأفريقية.

وأتم بأن المنتخب يواصل استعداداته القوية من أجل الحفاظ على المستوى المميز الذي وصل اليه العديد من اللاعبين واللاعبات من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.