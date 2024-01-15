عقوبة قاسية تهدد ثنائي الدوري الإنجليزي بسبب خرق القواعد المالية

كشفت تقارير صحفية أن ناديي إيفرتون ونوتينجهام فورست، مهددان بتوقيع عقوبات عليهما بسبب خرق القواعد المالية لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويواجه ناديي إيفرتون ونوتينجهام فورست إمكانية خصم 6 نقاط من كل نادِ في الموسم الحالي بعد اتهامهما بخرق القواعد المالية للبطولة.

وانتشرت الكثير من التكهنات في الفترة الأخيرة، ليؤكد الناديان اليوم أنهما تعرضا لاتهامات تخص خرق قواعد الربحية والاستدامة عن الموسم الماضي.

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وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن الاتهامات الموجهة ضد إيفرتون ونوتينجهام فورست قد تعني إمكانية خصم 6 نقاط من كل نادِ هذا الموسم.

وسبق أن تعرض إيفرتون لخصم 10 نقاط في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بسبب انتهاكات تخص موسم 2021/22، ويبدو أن الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لهم.

الجدير بالذكر أنه كان أمام جميع أندية الدوري الإنجليزي حتى 31 ديسمبر لتسليم حساباتها النهائية لموسم 2022-2023.