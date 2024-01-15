انقطاع البث التلفزيوني عن مباراة السنغال وجامبيا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انقطع البث التلفزيوني عن مباراة السنغال وجامبيا في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، إذ تفاجئ المتابعين بانقطاع البث في الشوط الأول واستمر حتى نهايته، لمدة 25 دقيقة تقريبا.

ويتقدم منتخب السنغال على جامبيا بنتيجة 1-0، وسجل الهدف بابي جاي وصنعه ساديو ماني في الدقيقة 4، فيما تعرض لاعب جامبيا للطرد في الدقيقة 53.

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