تغيير في التشكيل.. مصدر يكشف لـ "الخليج 365" آخر استعدادات منتخب مصر لمباراة غانا



محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2، أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، وفي نهاية المباراة أصيب المدافع أحمد حجازي مما أثار التساؤلات عن إمكانية مشاركته في مواجهة غانا.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن إصابة أحمد حجازي التي تعرض لها في مباراة موزمبيق ل تؤثر على مشاركته في مباراة غانا المقبلة والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأكد المصدر أن هناك بعض التغييرات في تشكيل المنتخب المصري لمواجهة غانا، بعد التعادل مع موزمبيق والمستوى غير الجيد الذي قدمه لاعبو الفريق.

الجدير بالذكر أن تدريبات أمس الأحد، شهدت أول مران جماعي للمدافع أحمد سامي مع الفراعنة منذ السفر إلى كوت ديفوار.

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