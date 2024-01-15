"بسبب الطائرة".. أونانا يصل إلى معسكر منتخب الكاميرون قبل دقائق من مواجهة غينيا



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الدقائق القليلة الماضية، وصول حارس مرمى المنتخب الكاميروني وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده لخوض مباراة غينيا في الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا.

وكشفت صحيفة " الديلي ميل" الإنجليزية، أن سبب تأخر الحارس الكاميروني عن الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، جاء بسبب تأجيل إقلاع الطائرة، التي كان من المنتظر أن تنقل اللاعب مباشرة بعد انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر المدير الفني للمنتخب الكاميروني ريجوبير سونج، جلوس أونانا على مقاعد البدلاء، في المباراة التي سوف تنطلق بعد قليل، أمام المنتخب الغيني.

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