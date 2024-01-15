أشرف صبحي يوجه بتقديم افضل الخدمات للشباب والأسر المصرية بالمدن الشبابية والرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تطويرها ورفع كفائتها ..

الإثنين 15/يناير/2024 - 07:56 م 1/15/2024 7:56:54 PM

عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع اليوم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة مع مديرين المواقع الخارجية وايضا مديري عموم المواقع الخارجية التابعة للإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية والتى يترأسها اللواء عبد الرحمن شلش وذلك للاطلاع على الانتهاء من كافة اعمال التطوير ورفع كفاءة المدن الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

و أثني صبحي علي الجهود المبذولة من اجل تطوير ورفع كفاءة تلك المنشأت. كما وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة بذل مزيد من الجهد والابتكار لتقديم خدمات متميزة لرواد المواقع الخارجية بجميع المحافظات وتحقيق عوائد استثماريه، بالاضافة الى الوقوف على اى تحديات واي معوقات من شأنها تعطيل العمل والتعامل على حلها على الفور لتقديم افضل الخدمات لمرتاديها من الشباب وأعضاء الأسر المصرية .