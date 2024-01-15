العقيدي يكذب مانشيني بعد استبعاده من منتخب السعودية في كأس أسيا 2023

كشف نواف العقيدي نجم منتخب السعودية، حقيقة تصريحات روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر الأخيرة، بشأن عدم رغبتهم في تمثيل المنتخب في كأس أسيا 2023.

وكتب العقيدي على صفحته الرسمية بيانًا رسميًا قال من خلاله:” لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزم بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا “.

وأضاف:” لهذا أود توضيح أمر مهم وقبل كل شيء ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده، فما بالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه “.

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وواصل العقيدي:” أنا رهن إشارة المنتخب السعودي وسأظل كذلك مهما حدث.. و أؤكد أن المعلومات التي ذكرها المدرب مانشيني الذي لم يتحدث معي من بعد مباراة لبنان الودية حتى تم استبعادي بخصوصي غير صحيحه “.

وأردف:” و لأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة غداً فإنني سأتحدث بالتفاصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية، التي أتمنى أن تنتهي بتحقيق لقب غاب عنا طويلاً “.

واختتم:” كل التوفيق لمنتخبنا ولزملائي اللاعبين وبإذن الله نبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللشعب السعودي بتحقيق البطوله . وسأعود لتوضيح جميع التفاصيل بعد البطولة “.