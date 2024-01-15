أمم أفريقيا.. الكاميرون تتعادل مع غينيا ايجابيًا بالجولة الأولى في الكان

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت احداث مباراة الكاميرون وغينيا، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

تقدم محمد بايو بأول بالهدف الأول لمنتخب غينيا في الدقيقة 11 ، وأدرك التعادل لمنتخب الكاميرون فرانك ماجري في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب الكاميرون ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب الكاميرون وجامبيا وغينيا.

وتعود المرة الأخيرة التي أحرز فيها المنتخب الكاميروني اللقب لنسخة عام 2017 في الجابون، عندما تغلب على منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 مرات بنتيجة 2-1.

وانطلقت صافرة مباراة الكاميرون ضد غينيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين 15 يناير الجاري.