استمرار المفاجآت.. بـ10 لاعبين غينيا تتعادل مع الكاميرون في كأس الافريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره غينيا بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

جاءت المباراة جيدة المستوى بين المنتخبين، حيث سيطر المنتخب الكاميروني منذ البداية، وضغط هجوميا، بينما اعتمد المنافس على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وشهدت المباراة حالة طرد لمنتخب غينيا، وتحديدا للاعب فرانسوا كامانوا في أخر الشوط الأول.

وتقدم منتخب غينيا في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة عن طريق محمد بايو، وتعادل المنتخب الكاميروني في الشوط الثاني عن طريق فرانك ماجري في الدقيقة 51.

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