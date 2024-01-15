"السن طاقة مش رقم في البطاقة".. عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل عصام الحضري، لاعب المنتخب المصري السابق، بعيد ميلاده الـ 51، وذلك بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي الخاص بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقًا.

وكتب الحضري: " وتحت شعار السن طاقة مش رقم في البطاقة وفي عيد ميلادي الـ 51 أحب أقول أنا مهما كبرت صغير"، وتفاعل الجمهور مع التغريدة، حيث علق أحدهم: "كل سنة وانت يا سد ياعالي أقوي"، وعلق آخر: "ما شاء الله عليك يا سد يا عالي"، وأضاف آخر تعليقا: "كل سنة وانت طيب ياكابتن".

يذكر أن عصام الحضري حقق 4 ألقاب كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، نسخة 1998، 2006، 2008، 2010، ولعب مباراة وحيدة في كأس العالم للأندية 2018.

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