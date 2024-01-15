"40 كارت أصفر في مسيرته".. عقوبات لاعب غينيا بعد طرده اليوم في مباراة كأس الأمم الإفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهدت مباراة الكاميرون وغينيا التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حالة طرد مباشر للاعب غينيا فرانسوا كامانو.

ويعرف فرانسوا كامانو بطريقة لعبة القوية من حيث التدخلات والالتحامات مع الخصوم نظرا بأن مركزة هو "جناح".

ونستعرض لكم إحصائيات لعب منتخب غينيا من حيث الإنذارات والطرد.

- 5 كروت صفراء وطرد واحد نتيجة إنذارين، وطردين مباشرين مع نادي باستيا الفرنسي - من موسم 2014 إلى 2016.

- 18 بطاقة صفراء مع فريق بوردو - من موسم 2016 حتى 2020.

- 11 بطاقة صفراء مع فريق لوكوموتيف موسكو الروسي - من موسم 2020 إلى 2023.

- بطاقتين صفراوين، وطرد واحد نتيجة بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة - خلال موسم 2023/24 حتى الآن.

- 4 بطاقات صفراء، وطرد مباشر مع منتخب غينيا - من 2013 حتى الآن.

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