مصطفى محمد يكشف وجهته المقبلة بعد رحيله عن نانت وموقفه من اللعب لـ الاهلي

كشف مصطفى محمد عن طموحاته في الفترة المقبلة، بعد نجاح رحلته الاحترافية مع نانت في الدوري الفرنسي، وموقفه من العروض الاحترافية في الدوريات العربية.

وقال مصطفى محمد في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” لا أعتقد اللعب لأي ناد مصري آخر غير الزمالك، وهذا قراري في حالة عودتي إلى مصر”.

وأضاف:” طموحي هو الاستمرار في الاحتراف والاعتزال خارج مصر، ويجب أن أعمل بشكل جيد جدا مع نانت حتى أصل إلى هدفي المقبل، كل أنظار العالم تتجه إلى الدوري الإنجليزي ولذلك أريد اللعب هناك”.

وتابع:” تلقيت عرض من أحد الأندية العربية مقابل مبلغ مالي كبير لكنني رفضت هذه الفكرة لأنني وقتها لن أستمتع بالكرة بأفضل شكل، وفي حالة اتخاذ الخطوة التي تعتمد على الأموال سأتنازل عن تضحيتي بالعديد من الأمور مثل الغربة والعائلة والأصدقاء لتستمر رحلة احترافي الأوروبي مقابل الأموال “.

وأردف مصطفى محمد:” الأموال لم تغير أي شيء في حياتي، وأنا أحد أفراد جمهور الزمالك، وقت احترافي كان جمهور الزمالك يعتقد أنني أفكر في نفسي فقط رغم أنني حصلت على وعد من الإدارة للرحيل بعد بطولة إفريقيا”.

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وواصل عن مباريات الديربي بين الاهلي والزمالك:” الأمر له علاقة بالتوفيق والتجهيز بشكل أفضل للمباراة، وبالتأكيد الفرق الذي استعد بطريقة أفضل هو الذي يحسم اللقاء لصالحه”.