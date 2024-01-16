"جلسة خاصة"... مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل اجتماع فيتوريا مع لاعبي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر جلسة خاصة مع اللاعبين، بعد التعادل المحبط مع منتخب موزمبيق في إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية المقاليا حاليا في كوت ديفوار.

وأكد مصدر لموقع " الخليج 365 " أن فيتوريا عقد اجتماعا مغلقا مع لاعبي المنتخب المصري للحديث عن أخطاء مباراة موزمبيق وتصحيحها أمام غانا.

وأوضح فيتوريا للاعبين أن الأداء كان ضعيفا في مباراة موزمبيق، وهناك قصور في تنفيذ التعليمات.

وكشف المصدر أن اللاعبين أعربوا عن حزنهم، وأكدوا احترامهم وتقديرهم له، وسيأكدوا ذلك في مواجهة غانا.

ويواجه منتخب مصر منتخب غانا يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة.

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