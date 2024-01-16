"نصعد نهائي في هذه الحالة".. نجم منتخب مصر الأسبق يكشف توقعاته لمشوار المنتخب في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث محمد عمر لاعب منتخب مصر السابق في تصريحات خاص لـ "الخليج 365، عن حظوظ الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الحالية.

وقال أسطورة الاتحاد السكندري: "منتخب مصر في الفترة الحالية متكامل ومستقر، ويوجد اهتمام كبير من قبل المسئولين وخير دليل على هذا الأمر، هو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار، مما يعطي للاعبين دافع كبير".

وأضاف: "في رأيي المنتخب المصري سيكون ضمن المربع الذهبي للبطولة، بعد ذلك ستصبح الأمور صعبة، وفي حال سارت الأمور دون مفاجآت سيصل الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، والحافز لدى اللاعبين في المباراة النهائية سيكون كبير بعد خسارتهم اللقب مرتين متتاليتين".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يخوض ثاني مبارياته يوم الخميس المقبل، عندما يواجه نظيره غانا في تمام الساعة العاشرة مساء.