"أخبرني أنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب".. مانشيني يتحدث عن استبعاد ثلاثي السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية عن استبعاد الثلاثي، نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام من قائمته المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "استبعاد الثلاثي جاء بسبب رغبته في عدم الانضمام ولست أنا، الفرج في أول معسكر قال إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، لهذا لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك".

وأضاف: "والغنام أخبرني بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا وأيضا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب".

وواصل: "العقيدي قال لي بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لن ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى".

وتابع: "لا أعلم لماذا فعل ذلك العقيدي في حين أن لا يوجد أحد يعرف التشكيل الأساسي لمباراة عمان، أريد فقط لاعبين يقاتلون للمنتخب ولا يلعبون من أجل أنفسهم".

واختتم: "هذه أسباب استبعادهم وأتمنى ألا يسألني أحد عنهم مرة أخرى، المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور".

ويشارك منتخب السعودية في كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم، تايلاند وقيرجستان وعمان.

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