كأس الأمم الإفريقية.. قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي منتخب موريتانيا اليوم الثلاثاء نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة موريتانيا مع نظيره منتخب بوركينا فاسو في الرابعة عصرا، بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام بواكي.

وسوف تنقل مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو، مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وينشر موقع الخليج 365 طريقه مشاهدة مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو، مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية .

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

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