قبل مباراة الليلة.. أبرز إحصائيات منتخب الجزائر طوال تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل المنتخب الجزائري مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023 بعد ساعات قليلة، حيث يواجه منتخب أنجولا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من بطولة أمم أفريقيا 2023، ويعد المنتخب الجزائري من المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في البطولة، لذا سوف نستعرض أبرز إحصائيات محاربي الصحراء في بطولة أمم أفريقيا عبر التاريخ.

وتعد هذه النسخة هي المشاركة رقم 20 لمحاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق لهم المشاركة في 19 نسخة سابقة، منذ أول مشاركة له في نسخة 1980.

ولعب المنتخب الجزائري طوال تاريخ مشاركاته في البطولة 77 مباراة، حقق خلالهما 28 انتصاراً، وتلقى الهزيمة في 27 مباراة، وحسم التعادل 22 مباراة.

ونجح المنتخب الجزائري من الصعود إلى المباراة النهائية في البطولة في ثلاث مناسبات، الأولى عام 1980 وخسرها أمام المنتخب النيجيري بثلاثية نظيفة، والمرة الثانية كانت عام 1990 وحقق خلالها اللقب، ثم نسخة 2019 والتي توج بها أيضاً.

وسجل لاعبو محاربي الصحراء خلال تاريخ مشاركاته في " الكان" 94 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 89 هدفاً.

ويعد نجم أهلي جدة السعودي رياض محرز، هو الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري في البطولة برصيد 6 أهداف.

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