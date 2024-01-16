ضربة البداية لتونس.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات، ضمن البطولة ذاتها، حيث يواجه بوركينا فاسو منتخب موريتانيا، بينما يلتقي منتخب تونس نظيره نامبيا، ويلعب منتخب مالي مع جنوب أفريقيا.

بوركينا فاسو تواجه موريتانيا

في أولى المباريات يلتقي منتخب بوركينا فاسو نظيره موريتانيا، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

تونس مع نامبيا

وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب تونس نظيره نامبيا، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، عبر عبر قناة bein sports 1 MAX.

جنوب أفريقيا في مواجهة مالي

وفي ختام المباريات المباريات يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره مالي، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثالث.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات) (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قرار حاسم واجتماع طارئ.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق؟ (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"كان بيلعب مع المنافس ".. رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية لإمام عاشور (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)