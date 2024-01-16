القنوات الناقلة و معلقين مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس آسيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية والعربية إلى ملعب استاد خليفة الدولي مساء اليوم الثلاثاء من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين السعودية وعمان والتي ستجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين في بداية البطولة، حيث يعد الصقور أول المرشحين للمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة السعودية وعمان ..

حسن العيدروس قناة beIN Asian 1

علي سعيد الكعبي و مشاري القرني SSC HD1

أحمد الطيب قناة الكأس Extra HD1

محمد السعدي قناة الكأس Extra HD2

سالم السالمي و حسام الوائلي الرابعه العراقيه

عامر عبدالله على قناة أبوظبي آسيا 1

تشكيلة المنتخب السعودي أمام عمان

حارس المرمى: أحمد الكسّار

الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - علي لاجامي - حسّان تمبكتي - سعود عبدالحميد

الوسط: محمد كنّو - عبدالله الخيبري - سامي النجعي

الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

موعد مباراة السعودية و عمان اليوم ..

يستعد منتخب السعودية لمواجهة عمان في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في المواجهة التس ستجمع بينهما على ملعب استاد خليفة الدولي، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي.