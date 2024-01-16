تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي بقيادة أندويا

ياسر رشاد - القاهرة - خصص أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة من التدريبات البدنية للاعبين، في بداية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعا مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

وعقد كولر جلسة أمس الإثنين، مع خالد بيبو مدير ‏الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن الجلسات ‏التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وعقد كولر ‏محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن ‏المرحلة المقبلة.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

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