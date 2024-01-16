اتفرج ببلاش.. 10 قنوات مفتوحة تذيع مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا

يترقب عشاق ومحبي الكرة الأفريقية المواجهة التي جمعت بين منتخب مصر وغانا في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار نسخة 2023.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره غانا يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

وتأتي مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

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ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر 10 قنوات مفتوحة بخلاف قناة ” بي إن سبورت” الناقل للبطولة الأفريقية بشكل مشفر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وجاءت تردد القنوات المجانية على النحو التالي:

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

3- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

4- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

5- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

6- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

7- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

8- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

9- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

10- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.