استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية استعباد فهد المولد من قائمة الأخضر النهائية لبطولة كأس آسيا 2023.



وشدد بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن استبعاد لاعب الشباب فهد المولد من قائمة المنتخب بسبب الإصابة واستدعاء لاعب الأهلي ريان حامد بدلاً منه.

وتابع البيان أن التقرير الطبي وراء قرار مانشيني، بسبب حاجة المولد لبرنامج علاجي وتأهيلي وعليه قرر المدير الفني ضم اللاعب ريان للقائمة الآسيوية.



وكان مانشيني أعلن قائمة منتخب السعودية لبطولة كأس آسيا، وضمت كل من:



محمد الربيعي، علي البليهي، حسان تمبكتي، محمد البريك ، سعود عبدالحميد ، عبدالإله المالكي، محمد كنو ، ناصر الدوسري ، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، راغد النجار، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، فواز الصقور، عبدالله رديف، حسن كادش، فيصل الغامدي، طلال حاجي، فراس البريكان، احمد الكسار ، عون السلولي، عيد المولد، ريان حامد

