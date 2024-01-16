ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا ، ويستضيف استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مباراة السعودية وعمان، وستقام القمة العربية في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

لا يمر المنتخب السعودي بأفضل حالاته قبل بداية المشوار في البطولة الآسيوية، حيث استبعد المدرب روبيرتو مانشيني نواف العقيدي، وتحدث في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن الحارس المستبعد وسلمان الفرج وسلطان الغنام.

سيؤثر حديث المدرب الإيطالي على معسكر الأخضر بالتأكيد، لكن الجمهور السعودي يتمنى ألا تؤثر قرارات مانشيني وتعليقاته على أداء منتخبهم في البطولة.

ستجعل ظروف المنتخب السعودي مباراته الأولى ضد منتخب عمان أصعب، خاصة وأن الأحمر تطور في الفترة الأخيرة وقد يفجر مفاجأة أمام الصقور.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بلدان الوطن العربي ومنها سلطنة عمان.

رابط لمشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا | اضغط هنا

رابط لمشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا | اضغط هنا

وستكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان على الشبكة القطرية هي باقة البطولة "beIN ASIAN CUP"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC EXTRA 1 HD".

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

توجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، بينما قنوات بي إن سبورت متاحة على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، ويمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان على الترددات التالية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4

مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024 بأكثر من طريقة بحسب البلد التي ستتابع منها المباراة.

إذا كنت في المملكة العربية السعودية، ستجد المباراة على شاهد بالاشتراك في الباقة الرياضية، وستتمكن من المشاهدة على تطبيق TOD في عمان ومعظم البلاد العربية.

موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان هو الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر والسعودية، التاسعة والنصف بتوقيت عُمان.