"لما انت زملكاوي أوي كده كنت عايز تروح الأهلي ليه؟".. حسن مصطفى يصدم نجم الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حسن مصطفى نجم الأهلي السابق، سؤال صادم، لبشير التابعي نجم الزمالك السابق، خلال تواجدهم في إحدى البرامج التلفزيونية خلال الساعات الماضية.

وتواجد حسن مصطفى وبشير التابعي ضيوفا في برنامج "بوكس تو بوكس"، عبر قناة "etc", ووجه نجم الأهلي سؤال لبشير التابعي: لما انت زملكاوي أوي كده كنت عايز تروح الأهلي ليه؟.

ورد نجم الزمالك السابق قائلا: "النادي الأهلي فو اللي جري ورايا، وأنا حر أعمل اللي أنا عاوزه، لأن نادي الزمالك خلف معايا، وبعدين رجعلته تاني".

وأضاف: "اللي الأهلي عملهولي عشان أنضم له، متعملش للأيقونة بتاعتهم محمد أبو تريكة، ولو كنت لعبت في الأهلي كان اتعملي تمثال من الحاجات اللي اتعرضت عليا".

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