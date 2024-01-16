رالي دكار: لوب يحقق فوزه الرابع وساينس يحكم قبضته على الصدارة

الرياص - اسماء السيد - العلا (السعودية) : حقق سائق برودرايف الفرنسي سيباستيان لوب فوزه الرابع في النسخة الحالية من رالي دكار المقام في المملكة العربية السعودية، بتسجيله أسرع توقيت في فئة السيارات ضمن المرحلة التاسعة، في حين أحكم الإسباني كارلوس ساينس (أودي) قبضته على صدارة الترتيب العام.

وأكمل الدراج أدريان فان بيفيرين (هوندا) ثنائية فرنسية، بتسجيله أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية، بينما احتفظ زميله الأميركي ريكي برابيك بصدارة الترتيب.

وبلغت مسافة المرحلة التاسعة الخاصة 400 كلم وتميزت بالكثبان الرملية والملاحة الصعبة، إضافة إلى مسارات صخرية ورملية وامتدت بين حائل والعلا.

ورفع لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، عدد انتصاراته في المراحل الخاصة في دكار إلى 27، بعدما تقدم بفارق 4 دقائق و14 ثانية على وصيفه ساينس في المرحلة، إلا انه ظل خلفه في الترتيب العام متأخرا 20 دقيقة و33 ثانية.

ويبدو أن ساينس يتجه لتحقيق فوزه الرابع في مسيرته في دكار في حال ظل بعيداً عن المشاكل، وذلك قبل ثلاثة أيام من الوصول إلى خط النهاية في ينبع على شواطئ البحر الأحمر.

قال لوب "كان يوما جيدا بالنسبة لنا، مرحلة طويلة".

وتابع "عانينا من حالتي انثقاب في منتصف المرحلة، لذا قبل النهاية توجب علينا توخي الحذر قليلاً لعدم توفر المزيد من الاطارات الاحتياطية".

وعن الفارق الذي يفصل بينه وبين ساينس في الترتيب العام، قال "لا يزال الفارق كبيرا، ولكن لا يزال أمامنا ثلاث مراحل لنجتازها. لذلك، سنرى وسنواصل الضغط خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وسجل ماثيو سيرادوري (سنتشوري رايسينغ) ثالث أسرع توقيت في المرحلة، متأخرا بفارق 4 دقائق و43 ثانية عن مواطنه لوب.

برابيك يوسّع الفارق مع برانش

وفي فئة الدراجات النارية، حقق فان بيفيرين فوزه الثاني في دكار هذا العام، متقدماً بفارق 42 ثانية فقط عن زميله برابيك الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام ووسّع الفارق بينه وبين وصيفه البوتسواني روس برانش (هيرو) الخامس في هذه المرحلة.

وأنهى برابيك المرحلة بقوة ووسّع الفارق مع برانش إلى 7 دقائق و9 ثوانٍ.

قال برابيك "لقد فقدت المكابح الخلفية قبل نقطة التزود بالوقود مباشرة، لذلك كانت المرحلة التالية من دون مكابح خلفية صعبة بعض الشيء، لكنها كانت جيدة بشكل عام".

ويتطلع برابيك إلى تقديم أداء قويّ في المرحلة العاشرة الأربعاء عندما سيتعين على الدراجين شق طريقهم في منطقة العلا على مسافة 371 كيلومترا.

من ناحيته، قال فان بيفيرين "لقد كان يوما صعبا...".

وتابع "لقد بذلت قصارى جهدي، وحاولت أن أكون متسقا واعتقد أنها كانت مرحلة جيدة. لقد بذلت كل ما في وسعي. لست نادما على هذا اليوم".

وافتتح فان بيفيرين المسارات في هذه المرحلة لفترة كبيرة، وحصل على مكافآت جعلته يرتقي للمركز الثالث في الترتيب العام بفارق 11 دقيقة و16 ثانية عن برابيك، واستفاد ايضاً من حلول التشيلي إيغناسيو كورنيخو (هوندا) في المركز السابع متأخراً بفارق 10 دقائق و7 ثوانٍ وتراجعه للمركز الرابع في الترتيب العام.

وأكمل التشيلي بابلو كينتانيا هيمنة هوندا على المراكز الثلاثة الاولى في هذه المرحلة، متأخراً بفارق 4 دقائق و29 ثانية عن الفائز.

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1 الاسباني كارلوس ساينس (أودي) 37.50:57 ساعة

2 الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بفارق 20.33 دقيقة

3 البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1.12:02 ساعة

4 البلجيكي غيوم دي ميفيوس (أوفردرايف رايسينغ) بفارق 1.39:56 س.

5 الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2.00:12 س.

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) 40.53:49 ساعة

2 البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورت) بفارق 7.09 دقائق

3 الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 11.26 دقيقة

4 التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (هوندا) بفارق 13.46 د.