22 لاعبًا في معسكر منتخب كرة القدم للساق الواحدة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - اختار إيڤران يوانايك المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة قائمة اللاعبين التي دخلت في معسكر مغلق باستاد القاهرة في الفترة من 15 حتى 24 يناير الجاري استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر أبريل المقبل.

وتستضيف الإسماعيلية بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة في الفترة من 19 إلى 29 أبريل المقبل، والتي تعد البطولة المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهدت القائمة تواجد 4 لاعبين محترفين في الدوري التركي، وجاءت كاملة كالتالي:

محمود حنفي - إسلام محمد - محمود مصطفى - محمد ضيوف - حسني النوبي - يوسف محمد - عرفة ناصر - محمد حازم - إسلام عبدالحميد - إبراهيم أحمد - مصطفى محمود - أحمد سيد المتولي - عبدالله مصطفى - عيد سعيد - أحمد محمد إبراهيم - محمد أحمد - محمد غريب - محمود عبدالعظيم - أحمد سعيد - نور الدين أحمد - محسن محمود - زاهر شبل.

يضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني: ايڤران يوانايك مديرًا فنيًا، رستم محمد مدربًا عامًا، محمد خيري طبيب العلاج الطبيعي، محمد نبيل إداريًا.

يرأس لجنة كرة القدم للساق الواحدة في اللجنة البارالمبية المصرية محمد عادل حسني.

يذكر أن منتخب مصر توج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية في غانا 2023.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.