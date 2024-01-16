تغطية اليوم الرابع.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام الثلاثاء، مواجهات، بوركينا فاسو وموريتانيا في الرابعة مساء، تونس وناميبيا في السابعة مساء، ومالي وجنوب إفريقيا في العاشرة مساء، وحرصًا على موافقاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم

أرقام منتخب مالي في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا

يستهل المنتخب المالي مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023 بمباراة من العيار الثقيل، حيث يواجه منتخب مالي المنتخب الجنوب أفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نلعب كرة قدم جميلة".. الركراكي يتحدث عن مباراة المغرب وتنزانيا

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن مواجهة تنزانيا في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أنه يتحلى بالواقعية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إحصائيات منتخب نامبيا في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا

يطمح منتخب نامبيا خلال مشاركته الحالية ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، إلى الصعود للدور الثاني من البطولة للمرة الأولى، حيث لم يتمكن من بلوغ دور المجموعات طوال تاريخه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نحن أصغر فريق في البطولة".. مدرب تنزانيا يتحدث عن مواجهة المغرب في كأس الأمم الإفريقية

تحدث عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن مواجهة المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أنه يعلم نقاط قوة فريقه جيدا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل لقائهما الليلة " بالكان".. تعرف على تاريخ مواجهات مالي وجنوب أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم، إلى ملعب " أمادو جون كوليبالي"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لقب وحيد.. تاريخ مشاركات منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح المنتخب التونسي مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار اليوم، عندما يواجه المنتخب الناميبي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، على ملعب " أمادو جون كوليبالي" بكوت ديفوار... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تاريخ وأرقام منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

يستهل المنتخب البوركيني مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بمواجهة المنتخب الموريتاني، في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة. ... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"من مفيش تقصير لبذلوا الجهد ".. كيف تناقضت تصريحات الدرندلي عن أداء منتخب مصر ضد موزمبيق؟

تناقضت تصريحات خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، عقب التعادل مع موزمبيق 2-2، في المباراة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تاريخ مواجهات بوركينا فاسو وموريتانيا قبل مباراة اليوم بكأس الأمم الأفريقية

يلاقي منتخب بوركينا فاسو نظيره المنتخب الموريتاني اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على إستاد " السلام"بمدينة بواكي الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تاريخ مواجهات تونس وناميبيا قبل لقاء اليوم في كأس الأمم الإفريقية

يبدأ منتخب تونس مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023، في السابعة مساء اليوم، بمواجهة منتخب ناميبيا في الجولة الأولى، ويبحث نسور قرطاج عن اللقب الثاني لهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أحدهم سجل هدفا.. محترفون الدوري المصري في كأس الأمم الإفريقية

تختتم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 مباريات الجولة الأولى، غدا الأربعاء 17 يناير، وانطلقت البطولة الأهم في القارة السمراء يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يفلت منتخب تونس من "عثرات الكبار" بأمم أفريقيا2023؟

يستهل المنتخب التونسي مشواره بالنسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة نظيره ناميبيا عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أديته في دماغه".. نجم منتخب مصر السابق: ضربت زميلي في النادي من أجل أمم أفريقيا

كشف محمد شوقي نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، واقعة قديمة خلال مشواره الكروي مع زميله الأنجولي فلافيو... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لازم فتوح يلعب".. نجم الزمالك السابق يحذر فيتوريا قبل مواجهة غانا

وجه حمادة طلبة، لاعب نجم الزمالك السابق، تحذير للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد تعادل الفراعنة مع موزمبيق في أولى مبارياته بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المُقبل. ... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"طائرة خاصة والازدحام المروري".. كيف فشل التحاق حارس مانشستر يونايتد بمباراة الكاميرون؟

فشل حارس مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون أندريه أونانا، في اللحاق بأولى مباريات منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2023، ضد غينيا والتي انتهت بالتعادل 1-1. ... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على طريقة ميدو وشحاتة.. مشادة في منتخب السنغال تعيد أمم أفريقيا إلى الوراء 18 عاما

أعاد منتخب السنغال، ذاكرة كأس أمم أفريقيا إلى الوراء 18 عامًا بالتحديد نحو العاصمة المصرية القاهرة، عندما وقعت مشادة ساخنة بين المصريين اللاعب أحمد حسام ميدو والمدرب حسن شحاتة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كما يمكنكم متابعة تغطية الأيام الـ 3 من البطولة من خلال هذه الروابط:

تغطية اليوم الأول.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم، حيث تقام المباراة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة).. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغطية اليوم الثاني.. تفاصيل وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)



حرصًا على موافقاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغطية اليوم الثالث.. كواليس وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

تواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يقام اليوم 3 مواجهات، حيث يواجه منتخب السنغال منتخب جامبيا في الرابعة عصرًا "بتوقيت القاهرة"، وفي السابعة مساء يلتقي منتجب الكاميرون منتخب غينيا، فيما تقام مباراة الجزائر وأنجولا في العاشرة مساء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا