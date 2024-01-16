اتفرج مجانًا بدون تشفير .. 10 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا 2023

الرياض - أميرة القحطاني - تتوجه أنظار الملايين الآن صوب ساحل العاجل، والتي يقام بها الحدث الرياضي الهام، حيث انطلقت يوم السبت 13 يناير الجاري بطولة كأس الأمم الإفريقية، في نسختها رقم 34، بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بحفل الافتتاح الذي تبعه مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو، وانتهت بفوز مستضيف البطولة بهدفين نظيفين، تبعها في الأيام التالية مواجهات نارية بين المنتخبات الإفريقية، وخاصة التي تضم في صفوفها لاعبين محترفين في أقوى الدوريات الأوربية، ومن أبرزها منتخب مصر الذي لعب أول مبارياته يوم الأحد الماضي أما نظيرة الموزمبيقي، في الجولة الأولى له في المجموعة الثانية، وتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، فيما فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت البطولة بالفوز على فريق غانا بالمجموعة نفسها 2-1، ومن المنتظر أن تتلقي مصر مع غانا وكذلك الرأس الأخضر وموزمبيق بالجولة الثانية للمجموعة، ونوضح في السطور التالية القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا 2023م، وموضوعات أخرى ذات صلة.

10 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وغانا

يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، عن تردد القنوات المجانية التي تبث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023م، على الرغم من أن مجموعة قنوات بي إن سبورت bein sport القطرية، تقوم ببت فاعليات ومباريات البطولة بشكل حصري، إلا أن هناك بعض القنوات على عدد من الأقمار الصناعية، تنقل مباريات البطولة على عدد من الأقمار الصناعية، وجاءت ترددات هذه القنوات على النحو الآتي:

قناة 5Gold على القمر الصناعي Amos 4W: التردد 11551.

قناة TV 8.5 على القمر الصناعي Turksat 42E: التردد 12356.

قناة Max sport على القمر الصناعي Hellasat 39E: التردد 11595.

قناة 5Plus HD على القمر الصناعي Amos 4W: التردد 10969.

قناة 5Live HD على القمر الصناعي Amos 4W: التردد 10840.

قناة Max sport على القمر الصناعي Bulgariasat 1.9E: التردد 12418.

قناة Sport TV على القمر الصناعي Hispasat 30w: التردد 12207.

قناة 5Sport hd على القمر الصناعي Amos 4W: التردد 11103.

قناة ziggo sport HD على القمر الصناعي Astra 23E: التردد 12129.

قناة 5Stars HD على القمر الصناعي Amos 4W: التردد 11430.

موعد مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا

تقع مصر بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، وخاض المنتخب أولى مبارياته ضد منتخب موزمبيق في الجولة الأولى، وتعادل الفريقان 2-2، ويواجه منتخب غانا بالجولة والثانية والرأس الأخضر بالمجموعة الثالثة، وتأتي مواعيد المباريات المتبقية لمنتخب مصر على هذا النحو: