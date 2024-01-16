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ابن جنوب سيناء يحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية لسباحة ذوى الشلل الدماغى

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل البطل يوسف جلال،  ابن مدينة طور سيناء ، على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للسباحة فى بطولة الاتحاد المصرى للسباحة لرياضة اللاعبين ذوى الشلل الدماغي .

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أقيمت البطولة فى حمام السباحة بالمركز الأولمبي  بالقاهرة ،  وحصل يوسف جلال ، على المركز الأول 50متر صدر ، بينما حصل على المركز الثانى 50متر حرة ، فى بطولة الجمهورية لاتحاد الشلل الدماغي للسباحة .


الجدير بالذكر أن يوسف جلال من عائلة رياضية ، شقيقتة بطولة الجمهورية فى الملاكمة ، ووالدة الكابتن جلال مدرب منتخب جنوب سيناء للملاكمة .
يوسف من ابطال مصر  المعروفين  فى بطولات  السباحة لذوى الهمم وحصل من قبل على عشرات الميداليات الذهبية والفضية بالرغم من إعاقتة  بفضل دعم الدكتور أشرف صبحى وزير ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء له ، ودعم محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، ودعم كليتة التى يدرس بها بجنوب سيناء.
ويعتبر يوسف جلال أن إعاقتة سبب تحدية على إصرارة،  ونجاحة  ، وكفاحة المستمر ليكون بطل من ابطال مصر ، ويحلم أن يكون ممثلا لمصر فى البطولات العالمية .
يوسف يتمتى من المسئولين عن السياحة توفير مكان له بالقاهرة ومرافق له من أجل الانضمام لمنتخب مصر ، ويتمنى أن يلتحق بمنتخب مصر ، لكن بعد المسافة من جنوب سيناء إلى القاهرة تكون عائق إمامة فى التدريبات المستمرة ، وعدم وجود مكان له فى القاهرة يؤدى إلى عدم الانضمام للمنتخب وهذاشبء يحزنة جدا.
ويطالب جميع المسئولين عن الرياضة فى مصر , توفير مكانه له ايام التدريبات ومرافق له لكى يستطيع الانضمام لمنتخب مصر ، وتمثيلها فى كافة المحافل الدولية للسباحة للمعاقين .
لكى يستطيع أن يتدرب مع منتخب مصر ويمثل مصر دوليا

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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