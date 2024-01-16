ابن جنوب سيناء يحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية لسباحة ذوى الشلل الدماغى

ياسر رشاد - القاهرة - حصل البطل يوسف جلال، ابن مدينة طور سيناء ، على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للسباحة فى بطولة الاتحاد المصرى للسباحة لرياضة اللاعبين ذوى الشلل الدماغي .

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أقيمت البطولة فى حمام السباحة بالمركز الأولمبي بالقاهرة ، وحصل يوسف جلال ، على المركز الأول 50متر صدر ، بينما حصل على المركز الثانى 50متر حرة ، فى بطولة الجمهورية لاتحاد الشلل الدماغي للسباحة .



الجدير بالذكر أن يوسف جلال من عائلة رياضية ، شقيقتة بطولة الجمهورية فى الملاكمة ، ووالدة الكابتن جلال مدرب منتخب جنوب سيناء للملاكمة .

يوسف من ابطال مصر المعروفين فى بطولات السباحة لذوى الهمم وحصل من قبل على عشرات الميداليات الذهبية والفضية بالرغم من إعاقتة بفضل دعم الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء له ، ودعم محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، ودعم كليتة التى يدرس بها بجنوب سيناء.

ويعتبر يوسف جلال أن إعاقتة سبب تحدية على إصرارة، ونجاحة ، وكفاحة المستمر ليكون بطل من ابطال مصر ، ويحلم أن يكون ممثلا لمصر فى البطولات العالمية .

يوسف يتمتى من المسئولين عن السياحة توفير مكان له بالقاهرة ومرافق له من أجل الانضمام لمنتخب مصر ، ويتمنى أن يلتحق بمنتخب مصر ، لكن بعد المسافة من جنوب سيناء إلى القاهرة تكون عائق إمامة فى التدريبات المستمرة ، وعدم وجود مكان له فى القاهرة يؤدى إلى عدم الانضمام للمنتخب وهذاشبء يحزنة جدا.

ويطالب جميع المسئولين عن الرياضة فى مصر , توفير مكانه له ايام التدريبات ومرافق له لكى يستطيع الانضمام لمنتخب مصر ، وتمثيلها فى كافة المحافل الدولية للسباحة للمعاقين .

لكى يستطيع أن يتدرب مع منتخب مصر ويمثل مصر دوليا