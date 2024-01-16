أمم أفريقيا.. منتخب نامبيا يتفوق على تونس ويسجل انتصاره التاريخي الأول بالبطولة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب نامبيا فوزًا مستحقًا على نظيره التونسي بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





جاء الهدف عن طريق كرة رأسية للاعب هوتو في الدقيقة 88 ، ليسجل المنتخب الناميبي كبرى مفاجآت البطولة ، وانتصاره الأول تاريخيًا في أمم أفريقيا.

ولحساب منافسات المجموعة ذاتها ، يلتقي المنتخب المالي نظيره الجنوب أفريقي في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تشكيل الفريقين ..

وبدأ المنتخب التونسي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي معلول

الوسط: محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – إلياس العاشوري – طه ياسين الخنيسي.

بينما جاء تشكيل نامبيا على النحو التالي ..

حراسة المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو

خط الوسك: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس

الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو