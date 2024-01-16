بالبلونات.. احتفال متكرر من البليهي بعد هدف فوز السعودية أمام عمان

كرر علي البليهي نجم منتخب السعودية، احتفاله المثير بالبالونات، بعد هدفه القاتل أمام عمان، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء.

والتقى منتخب السعودية بنظيره عمان مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أسيا 2023 في نسختها الجارية والتي تستضيفها قطر حاليًا.

وافتتح صلاح اليحيائي التسجيل في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14، ليظل المنتخب العماني مسيطرًا على مجريات اللقاء حتى الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ 78، نجح عبد الرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب السعودية، لينقذ فريقه من السقوط في الجولة الافتتاحية من كأس أسيا.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، نجح علي البليهي في تسجيل هدف السعودية الثاني في المباراة، ليقلب الطاولة على عمان ويخطف النقاط الثلاث.

وبعد تسجيله الهدف القاتل، احتفل علي البليهي بالبالونة.

اقرأ أيضًا: بمشاركة معلول.. منتخب تونس يسقط أمام ناميبيا في كأس أمم أفريقيا

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السعودية أولى نقاطه في كأس أسيا، ليحتل المركز الثاني في مجموعته السادسة، ليتساوى مع تايلاند المتربع على صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على قيرغيزستان بالأمس، وحل منتخب عمان ثالثًا في الترتيب.