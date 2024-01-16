منتخب السعودية ينجو من فخ عمان بريمونتادا مثيرة في كأس أسيا 2023

نجح منتخب السعودية، في خطف الفوز المثير من منتخب عمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أسيا 2023.

ويقع منتخبا السعودية وعمان ضمن منافسات المجموعة السادسة، ليستهلا مبارياتهم في النسخة الجارية من كأس أسيا 2023، والتي تستضيفها قطر حتى 10 فبراير المقبل.

وافتتح صلاح اليحيائي التسجيل في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14، ليظل المنتخب العماني مسيطرًا على مجريات اللقاء حتى الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء.

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وفي الدقيقة الـ 78، نجح عبد الرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب السعودية، لينقذ فريقه من السقوط في الجولة الافتتاحية من كأس أسيا.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، نجح علي البليهي في تسجيل هدف السعودية الثاني في المباراة، ليقلب الطاولة على عمان ويخطف النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السعودية أولى نقاطه في كأس أسيا، ليحتل المركز الثاني في مجموعته السادسة، ليتساوى مع تايلاند المتربع على صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على قيرغيزستان بالأمس، وحل منتخب عمان ثالثًا في الترتيب.