كبرى مفاجآت الكان.. نامبيا تفوز على تونس بهدف قاتل في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق منتخب نامبيا مفاجأة كبرى، بتحقيق الفوز على منتخب تونس بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل. في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولم يقدم لاعبو المنتخب التونسي العرض المنتظر طوال المباراة، بينما ظهر المنافس بشكل مميز وتفوق على نفسه.

وجاء هدف منتخب نامبيا في الوقت القاتل، وتحديدا بالدقيقة 88 عن طريق ديون هوتون، برأسية قوية، وبعدها أحرز نفس اللاعب الهدف الثاني ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة رفع منتخب نامبيا رصيده إلى ثلاثة نقاط في الصدارة، وتواجد منتخب تونس في المركز الأخير بدون نقاط.

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