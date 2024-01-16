انتصار تاريخي.. ناميبيا تحقق أول انتصار لها في كأس أمم إفريقيا على حساب تونس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب ناميبيا من تحقيق فوز تاريخي على حساب تونس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ستاد "كورهوغو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا 2023 مع منتخبات ناميبيا وجنوب إفريقيا ومالي.

وشهد الشوط الأول محاولات من الجانبين دون خطورة واضحة، سوى في الدقيقة السادسة في فرصة لمنتخب ناميبيا عندما أضاع بيتر شالويلي هدفا محققا.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 89 ليتمكن اللاعب هوتو من تسجيل هدفا بالرأس من عرضية رائعة، في المباراة التي شهدت مشاركة الدولي التونسي على معلول لاعب الأهلي في المباراة بأكملها.

ويعد فوز منتخب ناميبيا اليوم هو الفوز الأول له في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد 3 مشاركات في البطولة.

وبهذه النتيجة، حقق منتخب ناميبيا أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة قبل مباراة مالي ضد جنوب افريقيا المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بنفس المجموعة.

وبدأ منتخب تونس مواجهة ناميبيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: البشرين سعيد

الدفاع: وجدي كشريدة، على معلول، ياسين مرياح، منتصر الطالبي

الوسط: محمد على بن رمضان، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني، إلياس العاشوري، طه ياسين الخنيسي.

وبدأ منتخب ناميبيا مواجهة تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبي، أموتينيا، هاكونجو، هاناموب

الوسط: بيتروس، شيتيمبي، إيمبوندي

الهجوم: جيويزا، هوتو، بيتر شالويلي.

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