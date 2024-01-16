وزير الرياضة يطمئن علي كافة استعدادات حفل افتتاح بطولة امم افريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - قبيل الافتتاح غدا..

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بروڤة افتتاح بطولة افريقيا لكرة اليد رجال، والتي تقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتنطلق غدا الأربعاء،وتستمر حتى يوم 27 يناير الجارى، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، والمؤهلة الي اولمبياد باريس ٢٠٢٤.

واطمان وزير الشباب والرياضة علي كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق بطولة افريقيا لكرة اليد في نسختها ال٢٦، واشار وزير الرياضة الي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الامكانيات والطفرة الانشائية الاي تشهدها مصر في السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية.

ويشهد حفل افتتاح أمم أفريقيا لليد , حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى و مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين ومسئولو الاتحاد الأفريقى و مندوبو الدول المشاركة .

وتنطلق غدا الاربعاء بطولة كأس الامم الافريقية لكرة اليد ،حيث يلتقى منتخب مصر مع نظيره غينيا،على استاد القاهرة الدولى فى اولى مباريات المجموعة الثانية ،تستمر حتى يوم 27 يناير الجارى،

وتنطلق مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع غينيا،فى تمام الثامنة مساء غدا الأربعاء على صالة 1 الرئيسية بالصالة المغطاه رقم 1 باستاد القاهرة .