ندوة تثقيفية عن مكافحة المنشطات للاعبي منتخب اليد قبل كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس مجلس الإدارة، سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية مع أبطال الرياضة المصرية، للتوعية من خطر الوقوع في فخ المنشطات، وذلك بالتزامن من حلول عام 2024 والذي سيشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعقدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ندوة تثقيفية للاعبي منتخب مصر لكرة اليد، قبل مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

حضر الندوة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، ولاعبو منتخب مصر، في مقر إقامة المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا.

تعرف اللاعبون من خلال الندوة على كيفية الحماية من الوقوع في فخ المواد المحظورة، لحمايتهم من الابتعاد عن المنافسات الرياضية وكلك حفاظا على الصحة العامة.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.