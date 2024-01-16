التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مالى وجنوب أفريقيا.. تاو يهدر ركلة جزاء

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول من مواجهة مالى وجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب أمادو جون كوليبالي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وأهد بيرسي تاو ضربة جزاء لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول .

تشكيل جنوب أفريقيا ..

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو، إكسولو، مافالا، موديبا.

خط الوسط: بيرسى تاو، موكوينا، سيتهويل، ماسيكو.

خط الهجوم: زواني، ماكجوبا.

تشكيل مالي ..

في حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

الدفاع: هاماري تراوري - بوباكار كوياتي - سيكو نياكاتي - فالاي ساكو.

الوسط: أمادو هيدارا - يفيس بيسوما - آليو ديانج - كاموري جومبيا.

خط الهجوم: سيكو كويتا - لاسين سينايكو.