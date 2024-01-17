بعد خسارة اليوم في كأس الأمم الإفريقية.. تاريخ مواجهات تونس وناميبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب ناميبيا على نظيره تونس بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين الناميبي والتونسي عبر التاريخ.

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات تونس وناميبيا بعد مباراة اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2023. وفقا لموقع ترانسفير ماركت للإحصائيات الرياضية.

تونس ضد ناميبيا (2-1) - ذهاب تصفيات كأس العالم 1998

تونس ضد ناميبيا (4-0) - عودة تصفيات كأس العالم

1998

تونس ضد ناميبيا (2-0) - مباراة ودية 2007

تونس ضد ناميبيا (0-1) - كأس الأمم الإفريقية 2023

ويعد هذا الفوز الأول في تاريخ منتخب ناميبيا على تونس.

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