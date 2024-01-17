المغرب يفتتح مشوار الكان.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، حاليا حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وتقام اليوم الأربعاء مباراتين مباريات، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره تنزانيا، بينما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره زامبيا.

المغرب تواجه تنزانيا

في أولى المباريات يلتقي منتخب المغرب نظيره تنزانيا، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة السادسة وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

الكونغو الديمقراطية مع زامبيا

وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره زامبيا، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات نفس المجموعة السادسة، وتنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

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