ديانج يتفوق وتاو يهدر ركلة جزاء.. مالي تفوز على جنوب إفريقيا في «كان 2023» (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب مالي من تحقيق الفوز على منتخب جنوب افريقيا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمُقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأقيمت مباراة مالي وجنوب إفريقيا مساء الثلاثاء على ملعب "أمادو جون كوليبالي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم افريقيا 2023.

وأهدر بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي ومنتخب جنوب افريقيا، ركلة جزاء بغرابة شديدة في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

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ونجح هاماري تراوري في إحراز هدف التقدم لمنتخب مالي في الدقيقة الـ60، قبل أن يضيف لاسين سينايوكو الهدف الثاني للنسور في الدقيقة الـ66، بمشاركة أليو ديانج نجم النادي الاهلي.

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وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ناميبيا التي هزمت منتخب تونس مساء الثلاثاء بهدف دون مقابل.