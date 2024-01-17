أمم أفريقيا.. مواعيد مباريات كأس الـ"كان" بكوت ديفوار اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مشاهدة لقاء منتخب المغرب أمام نظيره تنزانيا، مساء اليوم، بجانب مواجهة الكونغو وزامبيا في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، حاليا حتى يوم 11 فبراير المقبل.

مواعيد مباريات كأس أمم افريقيا

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا

ـ المغرب ضد تنزانيا - 7:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.

ـ جمهورية الكونغو ضد زامبيا - 10:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.

اليوم المران الختامي لمنتخب مصر

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراته المرتقبة غدًا الخميس أمام نظيره منتخب غانا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا، على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، بمشاركة اللاعبون الـ27 المتواجدون ضمن البعثة المصرية في البطولة، على أن يبدأ المران بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، ويختتم بفقرة لتدريب اللاعبين على تسديد الكرات الثابتة.