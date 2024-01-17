ياسر قمر يحفز منتخبي الطائرة قبل انطلاق تصفيات المنطقة الخامسة بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة على تدعيم منتخبي الطائرة للرجال والسيدات استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية في غانا.

وتستضيف مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة، في الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير الجاري.

وأكد المهندس ياسر قمر أن منتخبي مصر جاهزان لانطلاق البطولة من خلال المعسكر المقام حاليًا في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وطالب قمر اللاعبين بالحفاظ على الانتصارات الماضية واستكمال سلسلة الإنجازات في الفترة الماضية التي شهدت تفوقًا كاسحًا للفراعنة في القارة السمراء.

حسن عابد: معسكر منتخبي الطائرة يشهد حالة كبيرة من الانضباط والالتزام

من جانبه أشاد حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة ومدير البطولة بالتزام وانضباط المنتخب خلال فترة المعسكر التي تشهد تألق لافت للجميع ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

ويشارك منتخب مصر رجال وسيدات بالإضافة إلي كينيا وبروندي اللذان تأكد مشاركتهما حتي الان.

للمنافسة علي تأهل منتخبين في الرجال والسيدات الي دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.