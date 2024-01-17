الاسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم 3 مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية غذ تشهد، مواجهة البنك الاهلى ضد المصري، بجانب لقاء انبي والداخلية، بالاضافة الى المواجهة المرتقبة بين الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، وترصد بوابة الخليج 365 جدول المواعيد كالتالى:

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المصرية

البنك الأهلي - المصري البورسعيدي - 3:00 عصرا - OnTime Sports.

إنبي - الداخلية - 5:00 عصرًا - OnTime Sports.

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - 5:00 عصرا - OnTime Sports

وحسمت مواجهات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي بمشاركة 16 فريقا.

ويتواجد فريق بلدية المحلة ونظيره الاتحاد السكندري في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في كأس الرابطة بعد الجولة الأولى، فيما يعتلي طلائع الجيش قمة المجموعة الثانية، وتواجد سيراميكا على قمة المجموعة الثالثة، والجونة على قمة المجموعة الرابعة.