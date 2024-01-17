موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الأفريقية المواجهة التي تجمع بين منتخب مصر أمام غانا في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار 2023.

ويستضيف ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، مواجهة منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام نظيره غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويأمل المنتخب الوطني في حصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة القارية بعد تعادله الأخير في الجولة الأولى أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما.

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في المقابل خسر المنتخب الغاني في مفاجأة قوية أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف في ذات الجولة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا

ستنطلق مواجهة الفراعنة أمام البلاك ستارز غدًا الخميس الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورت” القطرية الناقل الحصري للمسابقة القارية في أفريقيا والشرق الأوسط.