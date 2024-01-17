أمم آسيا.. أرقام تاريخية تسيطر على الجولة الافتتاحية مع تألق للخضر والعنابي

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم آسيا في نسختها الـ 18 يوم الجمعة الماضية، بدولة قطر للمرة الثالثة في تاريخها، وتستمر البطولة حتي يوم 10 فبراير.

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى، حيث تتنافس كافة المنتخبات في تحقيق العلامة الكاملة من دور المجموعات، من أجل التأهل للأدوار القادمة والمنافسة على اللقب الغالي.

شهدت الجولة الأولى من البطولة العديد من الأهداف والأحداث المثيرة، كما هو معتاد في جميع النسخ السابقة من البطولة القارية.

قطر تفك نحس المباراة الافتتاحية

حقق المنتخب القطري المستضيف لبطولة، انتصار في مستهل البطولة على منتخب لبنان، بثلاثة أهداف دون رد في مساء يوم الجمعة الماضي.

وبهذا الانتصار تمكن "العنابي" من انهاء نحسه، وكسر سلسلة الهزائم في المباريات الافتتاحية، في البطولات الكبرى التي استضافها، حيث تعرض للهزيمة 3 مرات.

منتخب قطر

وبدأت الهزيمة في أول نسخة من بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر عام 1988، حيث خسر منتخب قطر في مباراته الافتتاحية أمام منتخب إيران بنتيجة 0-2.

وبنسخة كأس آسيا، تعرض منتخب قطر صاحب الأرض، للخسارة في المباراة الافتتاحية، أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة 0-2 أيضًا، في العام 2011.

في كأس العالم 2022، تعرض المنتخب القطري المضيف لخسارة أمام المنتخب الإكوادوري بنتيجة 0-2، ثم خرج من البطولة دون حصول على أي نقاط، بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال 1-3 ومنتخب هولندا 0-2.

عفيف والمعز يكتبان التاريخ مع المنتخب القطري

دخل أكرم عفيف نجم فريق "العنابي" التاريخ، بعد تسجيله هدفًا في مباراة أمام لبنان، حيث أصبح أول لاعب قطري يساهم في تسجيل الأهداف، في أربع مباريات متتالية في بطولة آسيا يسجل هدفين وأربعة تمريرات حاسمة.

أكرم عفيف

وأصبح المعز علي لاعب منتخب قطر، ثاني أكثر الهدافين في تاريخ كأس آسيا، حيث سجل 10 أهداف بالتساوي مع اللاعب الكوري الجنوبي لي دونغ غوك.

ويأتي في صدارة قائمة هدافي بطولة آسيا التاريخية، اللاعب الإيراني علي دائي بفخر برصيد 14 هدفًا، ويبقى للمعز علي فقط 4 أهداف ليصبح متساويًا معه.

يتخطى النجم القطري علي مبخوت ويفض الشراكة، مع المهاجم الإماراتي وصاحب الـ 9 أهداف، ليصبح أكثر لاعبي العربي تسجيل في البطولة الآسيوية حتى الآن.

غزارة تهديفية

شهدت الجولة الأولى 37 هدفًا، وجاءات مباراة اليابان وفيتنام في الترتيب الأول في المباريات الأكثر تسجيلًا للأهداف، حيث انتهت بفوز الساموراي بنتيجة 4-2.

وانتهت 10 مباريات بفوز إحدى الفرق المتنافسة، فيما انتهت فقط مباراتان بالتعادل، حيث انتهت مباراتا سوريا وأوزبكستان والصين ضد طاجيكستان بدون تسجيل أهداف.

وفي الجولة الأولى، تمكنت 8 فرق من الحفاظ على نظافة شباكها، وهذه الفرق تشمل قطر وأستراليا والصين وطاجيكستان وسوريا وأوزبكستان والأردن وتايلاند.

الهدف رقم 1000 في أمم آسيا

حقق منتخب الإمارات فوزا كبيرا على هونج كونج بنتيجة 3-1، في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023، حيث شهدت المباراة تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة.

سجل تشان سيو كوان هدفًا لهونج كونج في المباراة، وهذا الهدف هو رقم 1000 في تاريخ كأس آسيا منذ انطلاقها في عام 1956، أي بعد مرور 68 عامًا على الهدف الأول.

منتخب هونج كونج

مباراة السعودية وعمان تصنع الحدث

أحدثت مباراة السعودية وعمان ضجة كبيرة بسبب الأرقام الملفتة والمثيرة، حيث فاز "الأخضر" ليكون أول منتخب عربي يتغلب على عمان في تاريخ البطولة الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، سجل منتخب عمان هدفه الأول من ركلة جزاء، في تاريخ مشاركته بالبطولة.

تلقى "الأخضر" أول هدفًا من ركلة جزاء، مُنذ أخر مرة اهتزت شباكه أمام البحرين عام 1988 بدور المجموعات.

مباراة السعودية وعمان

غزارة في البطاقات الملونة

خلال الجولة الأولى من كأس آسيا، أشهر الحكام 37 إنذارًا، ولم تخل أي مباراة من حصولها على بطاقات صفراء، ولم يتم إشهار أي بطاقة حمراء في أي مباراة أيضًا.

وانتهت المباراة بفوز إيران على فلسطين بنتيجة 4-1، وتعتبر أكثر المباريات التي شهدت بطاقات صفراء، حيث تم تسجيل 7 إنذارات.

شهد انتصار كوريا الجنوبية على البحرين بنتيجة 3-1، أيضًا تسجيل نفس عدد البطاقات الصفراء.

4 ركلات جزاء

تم منح 4 ركلات جزاء فقط في الجولة الأولى، حيث تم تسجيل ركلتين للإمارات في الفوز على هونغ كونغ بنتيجة 3-1.

وتم احتساب ركلة جزاء للمنتخب الأردني في فوزه على ماليزيا بنتيجة 4-0، وكان الحال مماثلًا لعمان خلال خسارتها أمام السعودية بنتيجة 1-2.