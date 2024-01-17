ملامح تشكيل منتخب مصر أمام غانا في كأس أمم أفريقيا.. ظهور إمام عاشور

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على تشكيل الفراعنة خلال مواجهة منتخب غانا في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه المنتخب الوطني بقيادة فيتوريا أمام منافسه غانا على ملعب يلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويطمح منتخب مصر في حصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة القارية بعد تعادله الأخير في الجولة الأولى أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما.

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ومن المقرر أن تبدأ مواجهة المنتخب المصري أمام منافسه غانا غدًا الخميس الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غانا

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال.

الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، وإمام عاشور .

الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش «تريزيجيه»، ومحمد صلاح.