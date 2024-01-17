"الأهلي يلعب في المريخ".. بشير التابعي يثير الجدل: "البطولة مع الزمالك تساوي 100 بطولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث بشير التابعي نجم الزمالك السابق، على المنافسة بين النادي الأهلي والزمالك على التتويج بالبطولات على مدار التاريخ الكروي.

وقال بشير التابعي، في لقاء تليفزيونية: "بعذر نادي الزمالك من اللي بيتعرض له، واللي بياخد بطولة في نادي الزمالك تساوي 100 بطولة في أي نادي تاني".

أكمل: "على مدار التاريخ لاعبي الزمالك يواجهون، معوقات كبيرة، ومن وجهة نظري اللعيبة اللي توجوا بثلاث بطولات دوري في الزمالك لازم يتعملهم تماثيل، ده إحنا كنا بنحارب اتحاد الكرة ومكانش في فلوس ولا لبس ولا إعلام يدعمنا".

أتم تصريحاته: "بالطبع النادي الأهلي حالة خاصة، لا يُصنف من ضمن الأندية المصرية، المفروض يلعب على كوكب المريخ لواحده، هو فوق التصنيف".

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 لاعبين على فيوتشر للتعاقد لضم هذا اللاعب (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة الكونغو وزامبيا (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

المغرب يفتتح مشوار الكان.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الأربعاء (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تغطية اليوم الرابع.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات) (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)