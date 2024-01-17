تفوق لأسود الأطلس.. تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا قبل لقائهما اليوم في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل المنتخب المغربي رحلته في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بمواجهة منتخب تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على إستاد " لوران بوكو" بكوت ديفوار، بحثاً عن لقبه الثاني في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ويطمح منتخب " أسود الأطلس" خلال هذه النسخة من البطولة، إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه، منذ تتويجه الأول والوحيد بالبطولة في نسخة 1976 التي استضافتها أثيوبيا.

وتعد هذه هي المباراة السادسة، التي تجمع بين المنتخبين طوال تاريخهم، حيث التقيا معاً في 5 مواجهات سابقة، حسم المنتخب المغربي خلالهما الفوز لصالحه في 4 مباريات، فيما تلقى هزيمة واحدة من تنزانيا.

وحقق " أسود الأطلس" الفوز الأول لهم على منتخب تنزانيا، في مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2012، بنتيجة هدف واحد دون مقابل، قبل أن يكرر فوزه في مباراة العودة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما كان الانتصار الوحيد الذي حققه منتخب " ملوك الطوائف" في المواجهة الثالثة بينهم، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014، وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق المنتخب المغربي فوز الثالث على منتخب تنزانيا، في اللقاء الرابع الذي جمعهما، وكان في مباراة العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 بنتيجة بهدفين مقابل هدف واحد.

وآخر لقاء جمع بين المنتخبين كان في نوفمبر الماضي، وانتهى بنتيجة هدفين نظيفين لصالح المنتخب المغربي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز لاعبو المنتخب المغربي 9 أهداف في شباك المنتخب الملقب " بملوك الطوائف"، وفي المقابل سكنت شباكه 5 أهداف.

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